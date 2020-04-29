Команда Зеленського продовжує придумувати ідеологію для партії, щоб народ її активно підтримував.

Спочатку вони були лібертаріанцями. (Це як ліберали, але ще круче).

Потім вони рушили до соціалізму.

А нині вони "за будь-який підходящий інструмент в конкретній ситуації", - пояснює очільник партії Корнієнко.

Він розшифровує: у земельному питанні - праві націоналісти, у питанні економіки й ринків - ліберали, а під час пандемії - соціалісти.

Між іншим, Гітлер теж у свій час шукав свою партійну ідеологію між націоналізмом і соціалізмом, а починав з лібералізму.

"Ми могли назвати себе Ліберальна партія. Але вирішили назватися націонал-соціалістами", - писав Гітлер. Але це так, історичний відступ.

А взагалі, це біда коли влада не знає, що будує. І вже трагедія, коли й не хоче знати, що будувати.

Нагадаю слова ще одного політичного класика - Зеленського, в якого "немає часу думати стратегічно, тому він думає тактично". Його тактичне думання, щоправда, вже порушує Конституцію та Закони, оскільки Президент двічі пропустив представлення свого стратегічного думання для народу і країни. Він мусив представити своє позачергове послання на першому засіданні нової Верховної Ради 29 серпня 2019 року та виступити із щорічним посланням до 31 березня 2020 року!

А нині наша рідна держава продовжує жити тактично від одного до іншого відеозвернення Президента, від вечора дня сьогоднішнього до вечора дня прийдешнього!