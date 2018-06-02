Вчера в социальной сети Facebook появилась публикация уважаемой Ирины Геращенко, Первого Вице-спикера нашего Парламента, которая потом была широко растиражирована провластными СМИ и блогерами.

В публикации содержится острая критика позиции политиков, к коим отношусь и я, заявляющих о возможности прямого диалога между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками на Донбассе, если это будет необходимо для установления мира.

Ирина Геращенко считает, что эта позиция продиктована извне и противоречит интересам Украины: "За этими "миротворческими посланиями" - позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине".

По этому поводу могу сказать – то, что творится вот уже четвертый год, говорит об одном – "здоровых голов" ни по одну из сторон почти не осталось.

Далее коллега, по-видимому, как обличенное полномочиями лицо, твердо заявляет – "никаких "прямых переговоров с марионетками, никакой легитимизации "республик", которых не существует".

Ничего не скажешь - звучит гордо, грозно, патриотично!

Только вынужден напомнить – четыре года назад, когда конфликт на Донбассе по сути еще носил скорее характер массовых протестов, мало чем отличаясь от протестов, охвативших зимой 2014 года Киева и Запад Украины, Верховная Рада проголосовала постановление моего авторства - "О меморандуме мира и согласия".

По своей сути и духу меморандум и предполагал налаживание диалога между Киевом и "бунтующими" регионами.

За четыре года постмайданая власть не сделал ничего, чтобы этот диалог начать. Напротив, было сделано все, чтобы братоубийственный конфликт приобрел характер долгосрочной незаживающей раны на теле нашей страны.

Прямым следствием этого упрямства, граничащего с безумием, стали свыше десяти тысяч человеческих жизней, десятки тысяч искалеченных войной, миллионы беженцев.

За эти четыре года войны Украина не только потеряла всякий авторитет в мире, но и полностью сдала свой суверенитет нашим "дорогим стратегическим партнерам".

Если кому-то нравится, что вопрос наших жизней, мира в Украине, нашего будущего и будущего наших детей решается не между Киевом и Донбассом, а на уровне чиновников из Москвы и Вашингтона - это их право. Но у них нет права разменивать всех нас на свои личные интересы.

Я, как политик, первым предложивший вариант прямых переговоров, исходил из мирового опыта. С Шарля де Голля "не слетела корона", когда он в 1962 году пошёл на переговоры с Ахмедом Бен Белой, лидером алжирских сепаратистов. А ведь во Франции тоже кричали: да кто они такие? Бандиты и террористы! С кем там говорить?

Кризисы в Конго, Камбодже, Никарагуа заканчивались прямыми переговорами.

18 мая в Загребе мы с единомышленниками провели международную конференцию по изучению балканского опыта выхода из кризисных ситуаций, по сути выхода из состояния войны.

Участники конференции - премьер-министры, министры иностранных дел, верховные представители ООН, известные политологи и социологи, все так или иначе принимавшие участие в тех событиях - были едины во мнении: прямой диалог неизбежен, если мы хотим решить, а не заморозить конфликт!

И для этого диалога нужны воля и смелость, граничащие с самопожертвованием. Потому что такие конфликты невозможно завершить без принятия непопулярных решений. И зачастую ценою мира становятся чьи-то политические карьеры. Но, жизни и будущее того стоят. И если ты на выборах получил от людей полномочия, то будь добр делай все ради мира, а не руководствуйся своими узкопартийными и электоральными интересами.

Конечно, есть часть политиков, в подавляющем большинстве представляющих провластный лагерь, которые считают: режим "ни войны, ни мира" хорош с политической точки зрения - можно спекулировать на том, что у нас из-за войны все плохо с экономикой. А неучастие в выборах избирателей Донбасса и Крыма благоприятно скажется на представительстве в парламенте именно постмайданных партий, ведь, уверен, на неконтролируемых сейчас территориях, когда они вернутся в единое правовое и электоральное поле Украины, не найдется ни единого голоса за партии нынешней власти. И, следовательно, в представлениях "партии войны" без голосов Донбасса и Крыма Юго-Восток не сможет получить достойное представительство и политический баланс не восстановится.

Удобно и цинично одновременно. Но - это путь к дальнейшему расколу страны и к усугублению войны. Именно потому мы и далее настаиваем на том, что Украине необходимы прямые переговоры и с Москвой, и с Донецком, и с Луганском. Международные посредники не должны решать за нас нашу судьбу. Спасибо за помощь, но свою судьбу мы должны взять в свои руки.

А относительно "обезьянок", как их назвала Ирина ... Мне тоже не нравятся многие процессы и не нравятся те или иные деятели по ту линию фронта ... Но я очень хочу, чтобы Украина сохранила свою целостность, а мир в умах и сердцах восторжествовал на всей нашей земле. Поэтому альтернативы прямым переговорам нет. Точнее - есть: кровь, смерти, горе, которых Украина и так уже нахлебалась вдоволь.