"Такий смуток на обличчі!" У Росії занепокоїлися станом Зеленського

У Росії заявили, що мішки під очима президента України Володимира Зеленського свідчать про його серйозну втому.

Таку думку висловила психологиня і фізіогномістка Світлана Філатова, передає НСН. Такі ж "симптоми", за її словами, спостерігалася і в п'ятого українського лідера Петра Порошенка в кінці його президентського терміну.

"Він [Зеленський] дуже стурбований, спантеличений, і такий сум на обличчі, втома, очі запали. Жахливо дивитися на нього", – сказала Філатова.

Володимир Зеленський Скрін відео

У Порошенка, як розповіла вона, мішки були "круговими – це найгірший варіант".

Філатова додала, що Зеленського чекає те ж саме, оскільки вже зараз у виразі його обличчя видно безнадійність.

Володимир Зеленський Скрін відео

Психолог проаналізував мішки під очима Зеленського і дійшов невтішного висновку: "Він дуже стурбований, спантеличений, і такий сум на обличчі, втома, очі запали". Ще додав, що у Порошенка під кінець терміну теж з'явилися моторошні мішки - через смутку, жалю і втоми pic.twitter.com/yiAxKX9djH - Лента.ру (@lentaruofficial) October 31, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що Зеленський втомився від негативу й дуже болісно його сприймає на свою адресу.

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