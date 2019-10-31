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1 листопада • оновлено в 00:36
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"Такий смуток на обличчі!" У Росії занепокоїлися станом Зеленського

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У Росії заявили, що мішки під очима президента України Володимира Зеленського свідчать про його серйозну втому.

Таку думку висловила психологиня і фізіогномістка Світлана Філатова, передає НСН. Такі ж "симптоми", за її словами, спостерігалася і в п'ятого українського лідера Петра Порошенка в кінці його президентського терміну.

"Він [Зеленський] дуже стурбований, спантеличений, і такий сум на обличчі, втома, очі запали. Жахливо дивитися на нього", – сказала Філатова.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

У Порошенка, як розповіла вона, мішки були "круговими – це найгірший варіант".

Філатова додала, що Зеленського чекає те ж саме, оскільки вже зараз у виразі його обличчя видно безнадійність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що Зеленський втомився від негативу й дуже болісно його сприймає на свою адресу.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
політика
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