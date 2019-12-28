"Здобуток Порошенка!" Гончаренко нагадав Зеленському, хто почав справу проти "Газпрому"

Влада президента Володимира Зеленського прагне показати суспільству свою значну перемогу в отриманні 3 млрд доларів компенсації від російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу, але ці дії є привласненням досягнень попередньої влади.

Про це написав народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи новину про те, що "Газпром" повернув Україні борг у 3 млрд доларів.

"Хочу дещо нагадати: позов проти "Газпрому" був поданий при Порошенку, позов заснований на директивах Порошенка і цей позов підтримувався у всьому попередньою владою", – написав він.

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Гончаренко зазначив, що головне питання на сьогодні не отримання від Росії 3 млрд доларів за попередніми позовами, а стратегія нової влади щодо нових позовів 12 млрд доларів, які Україна імовірно виграє.

"А тепер питання, чи зможе нинішня влада довести до перемоги інші позови проти Росії. Ніхто не говорить відкрито, але ходять чутки і російська влада розказує, що Україна завідомо відмовляється від значної суми позову проти Москви. Тому чи виграш це – Думай-те!" – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Йдеться, зокрема, про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

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