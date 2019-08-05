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"Здивував ажіотаж": стало відомо, чим займалися "слуги народу" в Трускавці

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На тижневому тренінгу в Трускавці майбутні народні депутати від "Слуги народу" обговорювали подальшу співпрацю в комітетах і вивчали особливості регламенту Верховної Ради.

Про це розповіла в ефірі ObozTV кандидат у народні депутати України від партії "Слуга народу" (№35), молода українська активістка й експерт із питань оборони Анна Коваленко. Вона поділилися особистими враженнями від поїздки.

За словами Коваленко, на тренінгу їй вдалося обговорити з колегами існуючі напрацювання та вектори майбутнього розвитку, зокрема, в сфері національної безпеки й оборони.

"Відірваність від наших міських реалій та інших справ сприяла такому розвитку спільної взаємодії", – зазначила вона.

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Також, додала політик, багатьом учасникам було корисно "оновити та освіжити інформацію про деякі особливості регламенту і роботи Верховної Ради".

"Більшість колег ніколи не працювали в стінах ВР, тому для них такі нюанси теж були важливими", – пояснила Коваленко.

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Кандидат у нардепи зізналася, що її здивував ажіотаж довкола тренінгу в Трускавці. На її думку, будь-яке навчання в будь-якому віці – це абсолютно нормальна практика.

"Я, наприклад, раз на місяць намагаюся знайти час, 2 дні, на філософську школу. Ми там обговорюємо Платона, Канта і таке інше", – поділилася вона.

Майбутні народні депутати від "Слуги народу" на тренінгу в Трускавці

Майбутні народні депутати від "Слуги народу" на тренінгу в Трускавці

facebook.com/rixos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, для новообраних народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" був організований тижневий тренінг у курортному місті Трускавець (Львівська область) у п'ятизірковому готелі Rixos Prykarpattya. Тренінг проходив із 28 липня по 4 серпня.

Як з'ясувалося, близько 5% майбутніх нардепів відмовилися від навчання. Втім, політсила не має наміру обмежуватися інтенсивом у Трускавці. Керівник медіаофісу партії Євгена Кравчук повідомила, що "Слуга народу" відкриває Офіс навчання і розвитку і вже планує нові програми на осінь.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Анна Коваленко
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Експерт в питаннях оборони?!... ІМХО. Тоді я "expert" у питаннях всього на світі, вимагаю посиленого харчування, депутатської платні, відпочинку у Трускавці (можна на Мальдівах).
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
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