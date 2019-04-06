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"Здати Заходу!" У Зеленського озвучили нову схему боротьби з корупцією

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Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського запропонувала нову схему боротьби з корупцією в Україні, згідно з якою покарання за подібний злочин "має перевищувати всі можливі вигоди від неї".

Пропозиції опубліковані в Telegram-каналі "Команда Зеленського". Підкреслюється, що "винаходити велосипед не потрібно", а почати боротися варто з відсутністю політичної волі.

"Помилково сподіватися, що наскрізь корумпована державна система буде мати бажання позбавити себе харчової бази. Для старих політиків корупція – це те ж саме, що вода для риби. Стара "політична еліта" проти корупції – це теж, що і бджоли проти меду", – сказано в повідомленні.

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Нова антикорупційна система повинна:

  • забезпечити реальну незалежність всього ланцюжка відповідних органів;

  • скасувати недоторканність;

  • забезпечити чесне і справедливе суддівство за допомогою міжнародного Вищого економічного суду.

Вона передбачає зміну функцій силових структур, максимальну декриміналізацію економіки та збільшення покарання для корупціонерів.

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Крім того, команда Зеленського хоче максимально залучити громадян до викриття корупції через систему винагород.

Також у політика пропонують ініціювати звернення до західних правоохоронців із проханням почати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційних органами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

uanova.net

"Здати Заходу!" У Зеленського озвучили нову схему боротьби з корупцією
"Здати Заходу!" У Зеленського озвучили нову схему боротьби з корупцією
"Здати Заходу!" У Зеленського озвучили нову схему боротьби з корупцією

Нагадаємо, нещодавно спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу окупованих Росією територій України.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Как все красиво, пока не возникает вопрос "КАК?". зешибительская команда что, не понимает необходимости принятия новых законов? А если понимает - то КАК эта "команда" собирается их принять, не имея поддержки в ВР? Думаю все очень просто: сейчас они завалят нас такими красивыми лозунгами, а потом скажут: "мы старались изо всех сил, но ВР нам не дала".
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Воронов Сергей, Как?да очень просто,не воровать самому и не давать окружению,всех кто заподозрен был в коррупции снять с должности и на проверку,откуда гроши.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Бла-бла-бла. А чому зебіл погодився присвоїти $41 000 000 з Привату? Це що було?
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Kuzmenko Veniamin
Kuzmenko Veniamin
ПЕТЯ БЕГИИИИИИИИ
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