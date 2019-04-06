"Здати Заходу!" У Зеленського озвучили нову схему боротьби з корупцією

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського запропонувала нову схему боротьби з корупцією в Україні, згідно з якою покарання за подібний злочин "має перевищувати всі можливі вигоди від неї".

Пропозиції опубліковані в Telegram-каналі "Команда Зеленського". Підкреслюється, що "винаходити велосипед не потрібно", а почати боротися варто з відсутністю політичної волі.

"Помилково сподіватися, що наскрізь корумпована державна система буде мати бажання позбавити себе харчової бази. Для старих політиків корупція – це те ж саме, що вода для риби. Стара "політична еліта" проти корупції – це теж, що і бджоли проти меду", – сказано в повідомленні.

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Нова антикорупційна система повинна:

забезпечити реальну незалежність всього ланцюжка відповідних органів;

скасувати недоторканність;

забезпечити чесне і справедливе суддівство за допомогою міжнародного Вищого економічного суду.

Вона передбачає зміну функцій силових структур, максимальну декриміналізацію економіки та збільшення покарання для корупціонерів.

Крім того, команда Зеленського хоче максимально залучити громадян до викриття корупції через систему винагород.

Також у політика пропонують ініціювати звернення до західних правоохоронців із проханням почати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційних органами.

Володимир Зеленський uanova.net

Нагадаємо, нещодавно спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков озвучив позицію політика з приводу окупованих Росією територій України.

Як писав OBOZREVATEL:

В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента.

Згідно з остаточними даними ЦВК, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко – 15,95%. Саме ці політики проходять до другого туру виборів.

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