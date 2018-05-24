"Здали Крим і Донбас": Мураєв влаштував скандал у прямому ефірі

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв і його колега з БПП Олексій Гончаренко влаштували перепалку в прямому ефірі телеканалу NewsOne.

Так, на підвищені тони народні обранці перейшли після того, як останній навів приклад маніпуляції з показниками економіки за час президентства Петра Порошенка.

"Прозвучали цифри і в них брехня. Велика брехня починається з маленької. Гривня девальвувала в три рази... Коли Порошенко став президентом, курс був 13-14, зараз 26. По-моєму, кожен зможе порахувати. Прозвучало, що ми нібито втратили 7% територій. Що значить "втратили"? Втратити можна гаманець, а нас пограбували. На нас напали і анексували нашу територію", - сказав Гончаренко.

У свою чергу Мураєв відповів нардепу, звинувативши владу в "здачі" Криму і Донбасу.

"Втратили ми, українці, а ви розбазарили. Ви здали Крим, ви розбазарили Донбас. Я відповідаю за кожну цифру. Порошенко гарантував, що курс гривні не буде вище 10 за долар. Його банк єдиний прибутковий. Так, я доларовий мільйонер, у мене ж, на жаль, немає тестя-водія "Газпрому", який мені, як вам, зайняв би 700 тисяч доларів", - відповів Мураєв.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як Мураєв лицемірно висловився про війська Путіна на Донбасі .