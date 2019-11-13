Здай корупціонера: Зеленський підписав резонансний закон. Що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про "гонорари" за викриття хабарників.

Як повідомила прес-служба глави держави, він підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

"Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками.

Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них", - сказано в повідомленні.

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Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав

"Закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак - розвитку економіки та зростанню добробуту громадян", - заявили у Зеленського.

Зміни в закон "Про запобігання корупції" передбачають:

викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

українців, які подали скарги, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а імена обіцяють тримати в секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон вступить в дію з 1 січня 2020 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Також Зеленський пізніше зустрівся з НАБУ і поставив Бюро завдання по "посадках".

Президент підкреслив, що українці очікують "посадок" тих, хто порушив закон.

"Ми дуже хочемо, щоб всі топ-корупціонери дійсно відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання", - сказав він.

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