Здай корупціонера: Зеленський підписав резонансний закон. Що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про "гонорари" за викриття хабарників.
Як повідомила прес-служба глави держави, він підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.
"Завданням документа є вдосконалення законодавства України у сфері захисту викривачів корупції з метою його узгодження з міжнародними стандартами та найкращими практиками.
Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них", - сказано в повідомленні.
Також закон встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, а також забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх трудових прав
"Закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції у державі, а відтак - розвитку економіки та зростанню добробуту громадян", - заявили у Зеленського.
Зміни в закон "Про запобігання корупції" передбачають:
викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;
на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;
українців, які подали скарги, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а імена обіцяють тримати в секреті;
викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;
закон вступить в дію з 1 січня 2020 року.
Раніше OBOZREVATEL докладно розповів, що значить закон для українців і як правильно ним користуватися, щоб отримати можливість заробити.
Володимир Зеленський
Офіс президента
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Також Зеленський пізніше зустрівся з НАБУ і поставив Бюро завдання по "посадках".
Президент підкреслив, що українці очікують "посадок" тих, хто порушив закон.
"Ми дуже хочемо, щоб всі топ-корупціонери дійсно відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи не пробачить відсутності покарання", - сказав він.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".