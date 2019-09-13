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14 вересня • оновлено в 02:19
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"Здача інтересів України": ветеран АТО розгромив ідею команди Зеленського

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Виведення з України військових інструкторів США стане прихованою здачею українських національних інтересів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV учасник війни на Донбасі Гліб Бабич, коментуючи готовність партії "Слуга народу" обговорювати питання виведення іноземних військ з території України.

Ветеран АТО вважає, що виведення американських інструкторів і російських військ не є прийнятним компромісом для України.

"Це не компроміс. Давайте називати речі своїми іменами. Це закамуфльована здача інтересів України. З одного боку, агресор формально або по-справжньому виводиться з України. З іншого боку, виводяться союзники і люди, які вчать нашу армію", – зазначив Бабич.

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"Росії це має подобатися. Це поступки не Росії, а фактично наші. Росія не знаходиться на території України законно. А інструктори НАТО знаходяться цілком законно і працюють в інтересах України, її обороноздатності і армії", – підкреслив він.

За словами ветерана АТО, після виведення російських військ зі сходу України там сформується анклав – "автономний Донбас зі своєю армією, своїми поліцейськими, повністю контрольований Росією".

"Це не буде означати вихід Росії з України, але формально дасть певні обставини, щоб знизити тиск санкцій на Росію", – пояснив він.

"Здача інтересів України": ветеран АТО розгромив ідею команди Зеленського

novyny.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" заявили про необхідність переговорів про виведення з України іноземних військ.

"Росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів на території України, ми скажемо, що про російські нерегулярні військові формування з окупованих територій. Але до цієї дискусії все одно потрібно дійти", – заявив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.

Також Яременко закликав припинити говорити в усіх інстанціях про війну на Донбасі, оскільки це відлякує як туристів, так і інвесторів.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
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