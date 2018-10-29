Збудують ешелони: Росія пригрозила Україні оборонним поясом у Сочі

Вступ України і Грузії в НАТО стане військовою та економічною проблемою для Росії. У РФ пообіцяли у відповідь вибудувати оборонний пояс поблизу Сочі.

Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що Росії доведеться витрачати значні ресурси на те, щоб запобігти можливим діям ймовірного противника.

"Нам доведеться вибудовувати оборонний пояс поблизу нашої нинішньої третьої столиці — Сочі", — заявив він.

Келін додав, що за такого сценарію Росії "доведеться вибудовувати на кордоні з Україною оборонні ешелони".

"І переводити вістря наших оборонних споруджень на Південь щодо України", — додав він.

При цьому Келін впевнений, що найближчим часом Україна в НАТО не вступить.

"Але якщо відносини будуть запущені, якщо наші західні — партнерами вже і не назвеш — підуть шляхом нагнітання подальшої конфронтації, звичайно, це може статися без сумніву. І нам доведеться до цього дуже серйозно готуватися", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вступ Грузії у НАТО "спровокує" серйозний конфлікт.