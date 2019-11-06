Хто в Раді хоче відставки Рябошапки: в "Голосі" розкрили деталі скандалу

Збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки організував народний депутат із фракції "Слуга народу", мажоритарник з Чернігова Антон Поляков.

За кілька днів ініціативу Полякова підтримали близько 20 нардепів, повідомив заступник голови партії "Голос", член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин в ефірі ObozTV.

На думку Юрчишина, зібрати необхідні 150 голосів для висловлення недовіри генпрокурору навряд чи вдасться.

"Рябошапка тільки розпочав свою роботу. В нашій сфері, антикорупції, вже є задоволене подання на Дубневича. Справа, яка за попереднього генерального прокурора не рухалася, хоча інформація була", – звернув він увагу.

"Єдина фракція, яка може без проблем зібрати 150 голосів – фракція "Слуга народу", яка і делегувала Рябошапку, і змінила фактично закон про прокуратуру. У нас тепер Офіс генерального прокурора з широкими повноваженнями пана Руслана. Тому я скептично ставлюся до того , що найближчим часом може бути зібрана достатня кількість голосів", – уточнив політик.

При цьому Юрчишин визнав, що противники Рябошапки є і у фракції СН.

"Ось така в нас дивна більшість. Якщо ви аналізуєте інформаційне поле, то побачите, що один з найбільших критиків Рябошапки – представник "Слуги народу" Дубинський. І група Бужанський-Куницький, тобто люди, наближені до Дубинського", – зазначив депутат.

Він також розповів про причини, з яких Поляков ініціював збір підписів проти Рябошапки.

"Наскільки я розумію, у Антона є інформація про залучення до корупційних схем когось із чинних депутатів-мажоритарників. Інформація передана в прокуратуру. Прокуратура, за моїми даними, вивчає достовірність наданої інформації та готує відповідні процесуальні дії. У Антона є чітке переконання, що в прокуратурі хочуть "поховати" цю справу. Тому, не чекаючи зворотного зв'язку, він почав збирати підписи", – пояснив Юрчишин.

Руслан Рябошапка president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Одним із перших ініціативу про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рубошапці підтримав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський.

Раніше Дубинський звинувачував Рябошапку в тому, що той нібито відкладає узгодження тексту підозри одеському активісту Сергію Стерненку, який вбив людину під час самооборони.

Антон Поляков заявив, що його намагаються виключити з фракції за збір підписів проти Рябошапки.

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