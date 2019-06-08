"Зберегти незалежність України!" "Сила права" провела з'їзд

У суботу, 8 червня, пройшов з'їзд партії Андрія Сенченка "Сила права".

"Історична завдання партії "Сила права" – зберегти незалежну українську державу, зробити її опорою і надією кожного українця", – сказав Сенченко.

За його словами, стратегічна мета партії – відновлення повноцінного світу і територіальної цілісності України і розвиток сильного, правової, демократичної держави.

"Нашим практичним завданням є розробка і реалізація державної політики, спрямованої на досягнення визначеної стратегічної мети. Це можливо тільки за умови формування центральних і місцевих органів влади, здатних забезпечити реалізацію такої політики, і впровадження ефективного парламентського і громадського контролю над діяльністю виконавчої влади", – підсумував Сенченко.

Андрій Сенченко УН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенченко попередив, що проведення в Україні референдуму про формат переговорів з Росією є частиною сценарію "остаточного вирішення українського питання", в разі реалізації якого наша країна втратить незалежність і суверенітет над своїми територіями.

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