Заяви Зеленського: більше політики чи шоу? (відео)

Переговори "хоч із чортом лисим", "тихі" домовленості із НАТО та дорогі кредити МВФ для України - DW проаналізувала заяви Володимира Зеленського щодо ключових для України питань.Володимира Зеленського соціологи називають одним із фаворитів президентських перегонів в Україні. І хоча політичної програми у гумориста поки немає, нещодавно він поділився своїм баченням ключових для України питань.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся