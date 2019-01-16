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/Політика

Заяви Зеленського: більше політики чи шоу? (відео)

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Переговори "хоч із чортом лисим", "тихі" домовленості із НАТО та дорогі кредити МВФ для України - DW проаналізувала заяви Володимира Зеленського щодо ключових для України питань.Володимира Зеленського соціологи називають одним із фаворитів президентських перегонів в Україні. І хоча політичної програми у гумориста поки немає, нещодавно він поділився своїм баченням ключових для України питань.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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