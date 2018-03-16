Заява нового глави МВС розпалила у Німеччині бурхливу дискусію щодо ісламу

Інтерв'ю нового глави МВС Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій.Слова нового німецького міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer) про те, що "іслам не належить до Німеччини", спричинили палку дискусію у німецькому політикумі та суспільстві. Заява, зроблена політиком в інтерв'ю німецькому таблоїдові Bild у п'ятницю, 16 березня, за лічені дні після формування нового уряду, іде усупереч із позицією канцлерки країни Анґели Меркель (Angela Merkel).

Меркель у п'ятницю відреагувала на заяву Зеегофера, нагадавши, що в Німеччині проживають чотири мільйони мусульман. "І ці мусульмани належать до Німеччини. І так само їхня релігія, тобто іслам, є частиною Німеччини", - цитує канцлерку інформагенція AFP.

Представники більшості парламентських партій розкритикували Зеегофера, зокрема й партнери по правлячій коаліції. Онда з лідерок соціал-демократів Андреа Налес (Andrea Nahles) наголосила, що подібна дискусія "нікому нічого не дає", та назвала заяву Зеегофера підготовкою до виборів у парламент Баварії, де вже десятиліттями урядує його Християнсько-соціальний союз (ХСС). Лише у правопопулістській партії "Альтенрнатива для Німеччини" (АдН) погодилися зі словами Зеегофера, але водночас назвали її спробою відібрати у АдН її електорат на майбутніх виборах.

До дискусії після інтерв'ю Зеегофера підключилися і німецькі науковці. Історик-медіевіст Міхаель Борґольте (Michael Borgolte) з університету Гумбольдта в Берліні у коментарі німецькій радіокомпанії Deutschlandfunk зазначив, що іслам мав свій вплив на європейську культуру. Окрім того, саме араби та сирійці, які сповідували іслам, врятували значну частину природничих наук, започаткованих древніми греками, які пізніше знову розвивалися в латинізованому західному світі.

Нагадаємо, під час кризи біженців у 2015 році до Німеччини прибули близько мільйона мігрантів з Близького Сходу. Більшість із них сповідують іслам. Крім того, в Німеччині вже десятиліттями проживає кілька мільйонів громадян турецького походження, левова частка яких також сповідує іслам. Уперше по те, що іслам є частиною Німеччини, заявив у 2010 році тодішній президент ФРН Крістіан Вульфф (Christian Wulff). Станом на кінець 2015 року в Німеччині проживало від 4,4 до 4,7 мільйона мусульман.