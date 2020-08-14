Заява Ірану про відмову платити компенсацію МАУ була помилкою перекладу, – Енин

Єнін заявив, що відмова іранського представника виплатити компенсацію МАУ могла бути помилкою перекладу.
Заява глави Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані про відмову іранської сторони платити компенсацію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) за збитий літак була або помилково перекладена, або вирвана з контексту.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він підкреслив, що заява не є офіційною позицією іранського уряду.
"Я зв'язався з заступником міністра закордонних справ Ірану і отримав чітку відповідь, що пан Сулеймані не уповноважений робити такі заяви від імені уряду", – повідомив Єнін.
Він додав, що літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, проте це не звільняє іранську сторону від виплати компенсації.
"З іранською стороною ми домовилися, що питання виплати компенсації МАУ буде одним з питань для обговорення під час найближчого раунду переговорів", – сказав Енин
Також він додав, що попередньо, наступний раунд переговорів відбудеться в середині жовтня.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий в січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами. Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.
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