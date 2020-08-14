Заява Ірану про відмову платити компенсацію МАУ була помилкою перекладу, – Енин

Заява глави Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані про відмову іранської сторони платити компенсацію авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) за збитий літак була або помилково перекладена, або вирвана з контексту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він підкреслив, що заява не є офіційною позицією іранського уряду.

"Я зв'язався з заступником міністра закордонних справ Ірану і отримав чітку відповідь, що пан Сулеймані не уповноважений робити такі заяви від імені уряду", – повідомив Єнін.

Він додав, що літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, проте це не звільняє іранську сторону від виплати компенсації.

"З іранською стороною ми домовилися, що питання виплати компенсації МАУ буде одним з питань для обговорення під час найближчого раунду переговорів", – сказав Енин

Також він додав, що попередньо, наступний раунд переговорів відбудеться в середині жовтня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий в січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами. Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.

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