Заява Фокіна - не прояв маразму, а перехід на бік країни-агресора

Олександр Турчинов Політика 15:49, 1.09.2020 Оновлено: 15:54, 1.09.2020

Заява представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що “обидві сторони вчиняли злочини” – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна.

Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?

Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме що вони озвучують узгоджені тези “зеленої влади”. В такому випадку, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну.

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