Заява єврокомісара Еттінґера про Італію спричинила скандал

Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер здійняв хвилю критики на свою адресу озвученим побажанням, щоб італійці не голосували за популістів. Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск вже дистанціювалися від слів Еттінґера.Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) порадив італійцям не голосувати за популістів, чим спричинив гостру реакцію політиків країни та заклики до відставки. "Моя стурбованість і моє очікування, що наступні тижні покажуть, що ринки, державні облігації, економічний розвиток Італії можуть стати настільки критичними, що для виборців це все ж можливо буде сигналом не обирати популістів з лівого чи правого флангу", - зазначив єврокомісар у інтерв'ю Deutsche Welle, оприлюдненому у вівторок, 29 травня. Він додав, що вже зараз спостерігаються негативні тенденції на ринках та в розвитку економіки країни.

Слова Еттінґера викликали бурхливу реакцію в Італії передусім з боку лідерів популістських партій. Лідер правої "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні назвав заяву єврокомісара "безумством" та "погрозою". "Той, хто ображає мій народ, кажучи, що ринки навчать італійців, за кого голосувати, має негайно піти у відставку", - вимагає Сальвіні.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, своєю чергою, закинув Еттінґеру неповагу до Італії. "Ці люди ставляться до Італії як до літньої колонії, куди вони приїжджають та проводять відпустку", - цитує Ді Майо інформагенція dpa.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейської Ради Дональд Туск вже відмежувалися від слів Еттінґера. Юнкер наголосив, що доля Італії - не в руках фінансових ринків, а Італія "заслуговує на повагу". Туск же у Twitter зазначив у зверненні до "всіх інституцій ЄС": "Будь ласка, поважайте виборців. Ми тут для того, щоб їм служити, а не читати їм лекції".

Єврокомісар Еттінґер вже неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої гострі та недипломатичні висловлювання. Зокрема, гостро критикували його слова щодо одностатевих шлюбів та на адресу представників китайських делегацій.