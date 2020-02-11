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11 лютого • оновлено в 17:29
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Навіть закінчити війну: Зеленський зобов'язався виконати всі обіцянки

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Президент Володимир Зеленський заявив, що всі обіцянки, дані виборцям, його команда повинна виконати.

В інтерв'ю, оприлюдненому Офісом президента, Зеленський уточнив, що це, зокрема, стосується завершення війни на Донбасі, перенесення всіх державних послуг в інтернет (держава у смартфоні), ухвалення нового Виборчого кодексу і податкової системи (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини ).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента України

"Ми повинні робити все, що обіцяли: завершити війну. Держава-смартфон, новий Виборчий кодекс, нова податкова система. Ми повинні все це зробити", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що країна зараз не може підвищувати пенсії, бо кошти необхідно вкладати в інфраструктуру. А це вже призведе в майбутньому і до підвищення соціальних виплат.

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина в смартфоне, там ей самое место... я согласен...
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Хорошо обещать,когда ни кому ничего не должен!.Но придурки ждут.
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