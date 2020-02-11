Навіть закінчити війну: Зеленський зобов'язався виконати всі обіцянки

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі обіцянки, дані виборцям, його команда повинна виконати.

В інтерв'ю, оприлюдненому Офісом президента, Зеленський уточнив, що це, зокрема, стосується завершення війни на Донбасі, перенесення всіх державних послуг в інтернет (держава у смартфоні), ухвалення нового Виборчого кодексу і податкової системи (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини ).

Володимир Зеленський Офіс президента України

"Ми повинні робити все, що обіцяли: завершити війну. Держава-смартфон, новий Виборчий кодекс, нова податкова система. Ми повинні все це зробити", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що країна зараз не може підвищувати пенсії, бо кошти необхідно вкладати в інфраструктуру. А це вже призведе в майбутньому і до підвищення соціальних виплат.

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