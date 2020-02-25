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26 лютого • оновлено в 01:31
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"Завдання Росії - Європа": Данілов заявив про потужну загрозу вторгнення Путіна до ще однієї країни

2.3т
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Існує велика ймовірність, що Росія вторгнеться в Білорусь і окупує її, як і частину Донбасу.

З такою заявою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов виступив в ефірі "Радіо НВ", передає "РБК-Україна". На його думку, ця загроза досить потужна.

Данілов заявив про потужну загрозу вторгнення Путіна в ще одну країну

Данілов заявив про потужну загрозу вторгнення Путіна в ще одну країну

СБУ

"Ця загроза з боку Російської Федерації досить потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не виключаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на кордоні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію". На його думку, таким чином можна повернути окуповані території назад.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
РНБО Росія - країна-агресор
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Всегда приятно послушать речи умного человека,находящегося на высокой государственной должности,к сожалению не в этот раз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только на Украине должностное лицо такого ранга может нести такую ахинею
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Livesey David
Livesey David
Ещё один гениальный стратег из 404-го свинарника.
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