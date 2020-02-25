"Завдання Росії - Європа": Данілов заявив про потужну загрозу вторгнення Путіна до ще однієї країни

Існує велика ймовірність, що Росія вторгнеться в Білорусь і окупує її, як і частину Донбасу.

З такою заявою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов виступив в ефірі "Радіо НВ", передає "РБК-Україна". На його думку, ця загроза досить потужна.

Данілов заявив про потужну загрозу вторгнення Путіна в ще одну країну СБУ

"Ця загроза з боку Російської Федерації досить потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не виключаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на кордоні", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей "треба спілкуватися" як з українцями і "пояснювати їм ситуацію". На його думку, таким чином можна повернути окуповані території назад.

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