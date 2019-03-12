"Завдає удар у відповідь": в Україні пояснили, чому Путін не закінчить війну

Росія не хоче миру, адже закінчення війни стане визнанням поразки.

Таку думку в Facebook висловив журналіст Павло Казарін. Він зазначив, що в РФ не буде ніяких виборів, а значить, ротація влади не відбудеться.

"Володимир Путін перебуває при владі двадцять років. За цей час він пересидів трьох американських президентів і твердо має намір пересидіти четвертого. За цей час він звик, що навколо змінюються уряди, режими і архітектури, а він – залишається. В його анамнезі - революція троянд в Грузії і перший майдан в Україні, "мюнхенська промова" і придушення Болотній площі. Він – заручник своєї картини світу. У його свідомості саме захід цю почав війну: розваливши СРСР, відібравши країни Балтії, відколовши Грузію та Україну. А сам Володимир Путін лише "відновлює статус-кво" та "завдає удару у відповідь" і "дає здачі", – пояснив він.

Новини Путин просто несчастная жертва злобного Запада

Казарін зазначив, що Путіну немає сенсу бажати закінчення війни, адже будь-який компроміс для нього – поразка

"Який сенс йому повертатися в ситуацію миру, якщо в ній немає місця його мрії? Який сенс йому обнуляти останні п'ять років, якщо він хоче обнулити останні 28? Російська політика приречена бути незмінною – поки залишається беззмінним російський президент. Той самий, для якого вся новітня історія – це одна довга шахова партія. У якій він відновлює імперію, обороняється від заходу і вписує себе в підручники історії", – підкреслив журналіст.

Володимир Путін

Казарін акцентував, що немає жодних підстав думати, що Росія зміниться.

"Тому що при владі в РФ залишаться всі ті ж люди. Які вірять в "план Даллеса" і цитують фальшивки. Які міркують про ядерні удари і зрежисованість будь-якого протесту. Які звикли називати силу – слабкістю, чорне – білим, а неминуче – поправним" , – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін пояснив, чому в Україні не буде незалежних політиків.

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