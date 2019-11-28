Заважала та пручалася: скандальна Клітіна назвала причини звільнення

Колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна назвала причини свого звільнення.
У Facebook вона повідомила, що скасувала раніше запланований брифінг через хворобу.
"Я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити... Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування – це всього лише привід мене прибрати з посади. Ну, навіть якщо припустити – міністр мене звільнив, бо "Джокер" написав, що я хочу на його місце?", – написала вона в мережі.
Клітіна зазначила, що на своії посаді вона "заважала і чинила спротив непрозорим речам".
"Закриття малодіяльних станцій, заважала здати крадькома в оренду залізничний вокзал Київ-Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ", – перераховувала свої заслуги ексчиновниця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому йдеться, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Незабаром після скандалу пранкери "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не запідозривши тролінгу.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.
Клітіна дала брифінг, на якому назвала чутки про себе провокацією і доказом своєї чесності.
Водночас саму Клітіну висміяли за брифінг про секс-скандал
Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що після скандалу Клітіна була звільнена із обійманої посади.
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