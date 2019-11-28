Заважала та пручалася: скандальна Клітіна назвала причини звільнення

Колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна назвала причини свого звільнення.

У Facebook вона повідомила, що скасувала раніше запланований брифінг через хворобу.

"Я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити... Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування – це всього лише привід мене прибрати з посади. Ну, навіть якщо припустити – міністр мене звільнив, бо "Джокер" написав, що я хочу на його місце?", – написала вона в мережі.

Клітіна зазначила, що на своії посаді вона "заважала і чинила спротив непрозорим речам".

"Закриття малодіяльних станцій, заважала здати крадькома в оренду залізничний вокзал Київ-Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ", – перераховувала свої заслуги ексчиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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