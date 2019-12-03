"Заважаємо їм!" Труба відповів на заклик Зеленського перезавантажити ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відповів на звинувачення в тому, що його колишній колега ще з часів ГПУ нібито за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР.

За його словами, інформація має певні неточності і водночас дискредитує репутацію очолюваного ним відомства. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський офіційно звинуватив його соратника в отриманні хабарів, заявивши у зв'язку з цим про необхідність перезапуску Бюро.

"Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин", – відказав на це Труба.

Володимир Зеленський і Роман Труба

Водночас він зізнався, що не знає, чи справді існує кримінальне провадження і чи хтось намагався заробити на ДБР, наголосивши, що це мають з'ясовувати його колеги.

"До мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань", – зазначив Труба.

Директор ДБР додав, що його аж надто активно "намагаються зняти з посади", водночас вдаючись до різноманітних фантазій і поширення фейків. Він переконаний: це свідчить про те, що нинішнє Держбюро розслідувань нібито "заважає владі".

"Якісь записи у телеграм-каналі, підміна законопроєкту і навіть анонси борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для високопосадовців, заважаємо їм, тому вони вдаються до будь-яких заходів, щоб знищити ДБР. Але не вдасться", – підсумував Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Близький соратник глави Держбюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи у ДБР за 150 тисяч доларів. Він і якийсь Шевченко В. отримали 50% суми. Нині НАБУ проводить обшуки, а Трубу перевіряють на причетність до злочину.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.

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