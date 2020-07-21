Затримання терориста в Луцьку: Зеленський відреагував на операцію

Політика 22:13, 21.07.2020 Оновлено: 22:46, 21.07.2020

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних до звільнення заручників, утримуваних в автобусі в центрі Луцька.

Звернення він опублікував 21 липня у своїх соціальних мережах. Глава країни зізнався, що плани правоохоронців під час операції змінювалися.

"Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", – написав Зеленський.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку.

Глава країни опублікував відео про фільм "Земляни", як того хотів злочинець, а після успішної операції видалив пост.

Коментувати
Політика

Дивіться також

У Києві замінували "Жуляни" і центральний вокзал: людей терміново евакуювали

Що робити, якщо ви знайшли сторонній предмет

Заручниця з Луцька телефоном – журналістам: що не можна знайти Зеленського, що він ховається?

У Зеленського допустили ляп зі статусом президентки Швейцарії

Депутата від ОПЗЖ Волошина облили зеленкою перед Радою. Фото