Затримання Савченко: яку реакцію міжнародної спільноти слід очікувати

Міжнародне співтовариство не відреагує позитивно на скандал з народним депутатом Надією Савченко, яка сьогодні була затримана в будівлі Верховної Ради за підозрою в підготовці теракту. Про це в коментарі "Обозревателю" розповіла нардеп від БПП, член комітету з питань євроінтеграції Марія Іонова.

"Міжнародна спільнота з самого початку відстоювала всіх в'язнів Кремля, зокрема і Савченко. І зараз, коли були показані факти злочину, звинувачень, я не думаю, що зараз вони будуть захищати і позитивно реагувати. Вони будуть засуджувати терористичні акти, які могли б трапитися", - сказала Іонова.

За даних обставин українська сторона буде інформувати міжнародну спільноту про скандал з Надією Савченко, зазначила Іонова.

Новини Луценко оголосив Савченко підозра

Як повідомляв "Обозреватель", сьогодні Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Після цього її затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. За визнанням її сестри Віри, Савченко готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.