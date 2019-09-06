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8 вересня • оновлено в 11:37
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Затримання Гримчака: суд ухвалив нове резонансне рішення

23.6т Читати матеріал російською

Апеляційний суд постановив залишити колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака під вартою.

Про це рішення повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина ексчиновника Юлія Гримчак, зазначивши, що він продовжить перебувати в Чернігівському СІЗО.

"Постанова Апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО!" – обурилася вона.

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Юрій Гримчак

Юрій Гримчак

"Вести"

Відзначимо, інформація щодо справи Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Тетяну Чорновол. Крім того, посипалися звинувачення у фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Затримання Гримчака
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
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Kv Vovik
Kv Vovik
Петуху все разрешено(ха-ха-ха) Петушек кучерява жопивка. Партия ЕС !!!
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