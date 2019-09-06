Затримання Гримчака: суд ухвалив нове резонансне рішення

Апеляційний суд постановив залишити колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака під вартою.

Про це рішення повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина ексчиновника Юлія Гримчак, зазначивши, що він продовжить перебувати в Чернігівському СІЗО.

"Постанова Апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО!" – обурилася вона.

Юрій Гримчак "Вести"

Відзначимо, інформація щодо справи Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Тетяну Чорновол. Крім того, посипалися звинувачення у фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

Разом з Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була вчинена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабара не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього нібито вилучили півмільйона календариків.

Журналіст Юрій Бутусов вказав на кілька парадоксів у справі Гримчака.

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