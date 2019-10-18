Затримання Гладковського: адвокат подав до суду на НАБУ

Адвокат ексзаступника голови РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець подав до суду через незаконне затримання його підзахисного детективами НАБУ.

Про це йдеться в скарзі поданій адвокатом затриманого до Шевченківського районного суду. Він зазначив, що це затримання не має правових підстав.

"Затримання підзахисного Гладковського О.В. є незаконним, позбавлення підзахисного свободи та тримання його під вартою не має правових підстав, що тягне звільнення підзахисного Гладковського О.В.", – повідомив адвокат.

Він наголошує, що повідомлення про підозру було оформлено правоохоронцями через три години після затримання ексзаступника голови РНБО.

Руслан Волинець

Окрім цього, адвокат зазначив, що, відповідно до норм українського законодавства, НАБУ може застосовувати подібні запобіжні заходи виключно "якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину".

Як раніше заявляв захисник Олега Гладковського, його підзахисний системно співпрацював зі слідством і не давав підстав для застосування даної норми. Він з’являвся на допити, надавав необхідну слідчим інформацію, а також після звільнення з держслужби понад десять разів виїздив за кордон і повертався в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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