Затримання Гладковського: адвокат дає брифінг. Відео

Адвокат колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого вчора затримали в аеропорту, Руслан Волинець дає брифінг у Києві.

Трансляцію веде Прямий канал. За словами адвоката, він ще не знає, з якого приводу затримали Гладковського – повістку йому досі не вручили.

Він зазначив, що за минулі 8 місяців Гладковський кілька разів залишав територію України і теоретично, якщо хотів би сховатися, то міг зробити це ще раніше. А також припустив, що затримання не стосується "питання Бігуса" (розслідування журналістів про розкрадання в Укроборонпромі).

Олег Гладковський

"У протоколі Гладковського називають підозрюваним, проте повістку йому не вручали. Тому я навіть не знаю, що коментувати. Якщо справа стосується заводу, то можу сказати, що ніяких управлінських рішень Гладковський щодо нього не ухвалював. Можливо, це питання декларування. Але знову ж, поки сказати нічого не можу", – зазначив Волинець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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