Затримання Гладковського: адвокат дає брифінг. Відео

Адвокат колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого вчора затримали в аеропорту, Руслан Волинець дає брифінг у Києві.
Трансляцію веде Прямий канал. За словами адвоката, він ще не знає, з якого приводу затримали Гладковського – повістку йому досі не вручили.
Він зазначив, що за минулі 8 місяців Гладковський кілька разів залишав територію України і теоретично, якщо хотів би сховатися, то міг зробити це ще раніше. А також припустив, що затримання не стосується "питання Бігуса" (розслідування журналістів про розкрадання в Укроборонпромі).
Олег Гладковський
"У протоколі Гладковського називають підозрюваним, проте повістку йому не вручали. Тому я навіть не знаю, що коментувати. Якщо справа стосується заводу, то можу сказати, що ніяких управлінських рішень Гладковський щодо нього не ухвалював. Можливо, це питання декларування. Але знову ж, поки сказати нічого не можу", – зазначив Волинець.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
У липні 2019-го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).
Того ж дня, 17 жовтня, Олег Гладковський оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробу залишити Україну" не може бути й мови.
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