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Затримання Фукса у Мексиці: Клімкін підтвердив

1.4тЧитати матеріал російською

У скандального російського олігарха Павла Фукса дійсно були проблеми із в'їздом у Мексику, проте вони вже вирішені.

Про це повідомив на брифінгу 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, заступник голови "Народного фронту" Андрій Іванчук також перебуває у Мексиці.

"Я знаю цю історію, ми, до речі, прочитали це в інтернеті... По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував. Усе було нормально, він зараз у Мексиці, спокійно в'їхав. Що стосується пана Фукса, у нього були питання із приводу дозволу на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, усі вирішені, і він теж перебуває у Мексиці", – заявив міністр.

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Затримання Фукса у Мексиці: олігарх спростовує, журналісти підтверджують
Павло Фукс

Павло Фукс

Деловая столица

Андрій Іванчук

Андрій Іванчук

Новий час

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський олігарх Павло Фукс прилетів у Канкун на чартерному літаку 7 січня разом із Андрієм Іванчуком. За нашою інформацією, вартість чартеру становить приблизно 200 тис. євро в один кінець.

  • У той же час Іванчук за допомогою дипломатичного паспорта, який він незаконно використовував у приватній поїздці, швидко опинився на волі, а у путінського олігарха виникли серйозні проблеми із в'їздом.

  • Пізніше стало відомо, що в компанії із Фуксом та Іванчуком був також народний депутат, співголова групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік. Вони збиралися відсвяткувати у Мексиці приватний захід.

  • Фукс замішаний у низці схем, які вдарили по кишенях українців. Зокрема, в серпні 2018 року він відсудив у Київського метрополітену приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосередньо у кишеню путінського мільярдера.

  • Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.

  • Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.

  • Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.

  • Дізнавшись про всі спроби дискредитації із боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.

Особа
Павло Фукс
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