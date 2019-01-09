Затримання Фукса у Мексиці: Клімкін підтвердив

У скандального російського олігарха Павла Фукса дійсно були проблеми із в'їздом у Мексику, проте вони вже вирішені.

Про це повідомив на брифінгу 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, заступник голови "Народного фронту" Андрій Іванчук також перебуває у Мексиці.

"Я знаю цю історію, ми, до речі, прочитали це в інтернеті... По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував. Усе було нормально, він зараз у Мексиці, спокійно в'їхав. Що стосується пана Фукса, у нього були питання із приводу дозволу на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, усі вирішені, і він теж перебуває у Мексиці", – заявив міністр.

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Андрій Іванчук Новий час

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