Зате в їдальні "дорого": у нардепа Беленюка помітили дорогий бренд. Фото

Журналісти помітили, що народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк користується дорогим гаманцем французького бренду Louis Vuitton.

Вартість оригінального такого аксесуара становить 1250 доларів, або близько 31 тисячі гривень, пише "Страна" (щоб подивитися усі фото, проскрольте до кінця новини).

Гаманець Louis Vuitton у нардепа Беленюк Strana.ua

"Це гаманець на блискавці з фірмовою монограмою Луї Віттон. По місткості він не поступиться невеликій сумці. Як зазначено в описі товару на офіційному сайті бренду, в великий гаманець розміру XL легко помістяться смартфон (в спеціальну кишеню), ключі та паспорт, а також кредитні карти і готівку. Виріб виконаний з м'якої канви Monogram Eclipse, з якої Louis Vuitton робить велику частину свого багажу, сумок, гаманців і аксесуарів. Матеріал унікальний, і підробити його практично неможливо. У виробах Louis Vuitton з монограмою в основному використовується теляча шкіра", – зазначає видання.

Опис гаманця Louis Vuitton Strana.ua

Гаманець Louis Vuitton у нардепа Беленюка Strana.ua

Буквально у вівторок, 4 лютого, Беленюк опублікував відео, в якому з жалем зазначив, що часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно пройшли.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в парламенті зареєстрували законопроєкт про зменшення депутатської зарплати.

Також у лютому виник скандал навколо вбрання нардепа від "Слуги народу" Оксани Дмитрієвої, яка з'явилася в парламенті в занадто дорого одязі.

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