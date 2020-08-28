Засуджений в Італії Марків – Авакову: судять не мене, а Україну

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів розмову з українським нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого засудили до 24 років тюрми в Італії.

Відповідне відео було опубліковано на Youtube-каналі МВС України. Під час спілкування міністр повідомив Віталію, що вже у понеділок проведе великий брифінг для демонстрації нових реальних доказів, отриманих Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера А. Роккеллі та російського перекладача А. Миронова 24 травня 2014 року (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Віталію, ми продемонструємо нові докази твоєї невинуватості під час брифінгу в понеділок. Ми не зупинимось, ми будемо боротися до кінця, ми впевнені у нашій перемозі!" – сказав міністр.

Аваков провів відеорозмову з Марківим. МВС України

Аваков наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинність Марківа і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об'єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу. Зі свого боку нацгвардієць зазначив, що розуміє політизованість справи.

Також Марків подякував усім за моральну підтримку.

"Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа", – сказав він.

Крім того, міністр показав Віталію фото із Софійської площі в центрі Києва, де розміщено великий банер на підтримку бійця, наголосивши, що Україна пам'ятає про нього.

Аваков показав Віталію фото із Софійської площі. МВС України

Сам міністр Аваков повідомив про розмову з гвардійцем у своєму Twitter.

"Віталій упевнений у перемозі! Ми не залишимо нашого солдата! #FreeMarkiv", – наголосив він.

Аваков повідомив про розмову з Марківим. Twitter Арсена Авакова

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