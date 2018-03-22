Заступниця глави МЗС України закидає Угорщині "імперське мислення"

Нинішній спротив угорського уряду мовним нормам закону про освіту в Україні заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль пояснює насамперед "імперським мисленням" угорської влади.Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вбачає ознаки імперського мислення в політиці теперішнього уряду Угорщини щодо країн-сусідів, у тому числі, й щодо України. Про це вона заявила ввечері середи, 21 березня, в інтерв'ю українському телеканалу "Прямий".

Зокрема, Зеркаль згадала розпад Австро-Угорської імперії в 1918 році та закріплений Сен-Жерменським договором 1919 року відхід частини її територій до інших країн. Говорячи про позицію нинішнього угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном, у тому числі, в питаннях, пов'язаних із угорською громадою в Україні, Зеркаль зазначила: "Це все - імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося територій від Угорщини, і де залишились угорці - все це болить".

Необхідність децентралізації на Закарпатті

Водночас Зеркаль висловилася за необхідність проведення децентралізації в місцях компактного проживання представників угорської громади в Україні. На практиці це має означати для громад деяких районів Закарпатської області можливість перебирати на себе "функції місцевого самоуправління". "Там цього не відбувається взагалі", - наголосила вона.

Останнім часом відносини між Києвом та Будапештом загострилися на тлі реформи системи освіти в Україні. Новий закон про освіту, який набрав чинності восени 2017 року, передбачає повний перехід навчання у всіх державних школах після початкових класів на українську мову. Зміни торкнуться, зокрема, і шкіл угорськомовної громади на Закарпатті.

Кульмінацією суперечки стала відмова Угорщини підтримувати проукраїнські ініціативи в Євросоюзі. Спроби порозуміння між українською владою та угорською меншиною в Україні щодо можливих змін до закону поки що не мали успіху. Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв повернутися до підтримки євроінтеграційних прагнень України урядом Угорщини лише в разі відтермінування набуття чинності мовних норм закону про освіту до 2023 року. У МЗС України відреагували на це звинуваченням в бік уряду Орбана в використанні суперечки з Києвом задля здобуття голосів на майбутніх виборах.