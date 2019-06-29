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Заступником голови СБУ стане полковник, який затримував "діамантових" прокурорів

1.2тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України може отримати повний комплект заступників голови СБУ. Серед 4 представлених на затвердження президентові кандидатур - Дмитро Нескромний, котрий свого часу затримував "діамантових прокурорів". Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.

За інформацією Бутусова, тимчасово виконуючий обов'язки глави СБУ Іван Баканов представив на затвердження президентові чотирьох заступників голови - Баранецького, Дублика, Нескоромного і Карпенка.

Кандидатуру Баранецького президент вже затвердив, а рішення по трьом іншим кандидатам – на стадії затвердження.

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В експертному середовищі схвально висловлюються про можливі призначення, зокрема, Нескоромного і Карпенка. Увага до них обумовлена тим, що цих офіцерів пропонують призначити на ключові позициии, що стосуються економічного блоку і слідства.

Як пише Бутусов, курирувати економічний блок буде Олександр Карпенко, який зараз служить начальником СБУ на території Донецької та Луганської областей.

Займатися слідством у СБУ буде Дмитро Нескоромний. Він пройшов усі кар'єрні сходинки у главку "К" - до заступника начальника главку. Нескоромний брав участь у затриманні "діамантових прокурорів". А 27 лютого 2017-го новий начальник управління "К" Павло Демчина, що прийшов на місце Віктора Тріпака, звільнив Нескоромного.

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Нові призначення у цілому є позитивним сигналом для суспільства і бізнесу. Всі кандидати – кадрові офіцери і генерали спецслужби, з досвідом роботи і просування по кар'єрних сходинках у роки війни. Вони не світилися у публічних скандалах і за ними не тягнеться корупційний шлейф. Зокрема, є очікування, що з приходом Олександра Карпенка на керівництво економічним блоком СБУ, Служба нарешті займатиметься питаннями "за профілем" - захистом економічної безпеки України.

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Особи
Іван БакановЮрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Хороши ли , плохи, мне , как преобладающему большенству, имена ничего не говорят - поживем, увидим. Меня, как и мнгих в Украине беспокоит вопрос: "До каких пор землю Украины будут безнаказанно топтать кремлевские прихвостни и враги государства?"
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