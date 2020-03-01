Виключена зі "Слуги народу" народний депутат Ганна Скороход заявила, що її колишні колеги нібито отримують "зарплати" у конвертах, які видають заступники Давида Арахамія, глави фракції "Слуга народу".

Таке висловлювання прозвучало в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч, тим, хто займає керівні посади у фракції, – $15 тисяч", стверджує вона.

Анна Скороход Delo.ua

Скороход розповіла, що виплати нібито проводяться в кінці місяця. Гроші, з її слів, видають готівкою.

При цьому Скороход заявила, що має намір судитися з Арахамією. "Будь ласка, забороніть йому з'являтися і щось коментувати. Тому що коли він наговорить тих дурниць, що він говорить, то потім ніхто не знає, як їх розгрібати", – сказала колишня "слуга народу".

Також вона відкинула звинувачення на свою адресу з приводу того, що сама нібито платила нардепам і лобіювала інтереси бізнес-груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скороход заявила, що рішення у президентській фракції приймає не більшість, а "кілька людей". За її словами, правило "70/30" (про те, що всередині фракції "Слуга народи" рішення приймається, якщо його підтримує 70%) на практиці не працює.

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