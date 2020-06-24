Заступниками Венедіктової стали правоохоронці часів Януковича: отримували медалі від "легітимного"

Двоє заступників генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Андрій Любович та Олексій Симоненко отримували нагороди від експрезидента-втікача Віктора Януковича, а третій Ігор Мустеца під час Революції Гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Про це йдеться урозслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом". Журналісти з'ясували, що у 2012 році Любовича медаллю "За працю і звитягу" у справі "Дніпропетровських терористів" Янукович нагородив на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Йдеться про серію вибухів у Дніпрі навесні 2012 року, коли Любович був головним слідчим обласної прокуратури. Янукович дав вказівку оперативно розслідувати справу – і незабаром правоохоронці затримали чотирьох осіб.

Уже у 2019 році прокуратура зняла обвинувачення із двох підозрюваних, а двоє інших отримали обвинувальні вироки і вийшли на волю з урахуванням так званого "Закону Савченко".

Любович в ОГП відповідає за розслідування "Справ Майдану".

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Симоненко в часи Януковича працював в СБУ. Його було нагороджено 2011 року званням "Заслуженого юриста України". Крім того, йому було видано низку відомчих нагород: "Хрест доблесті", медаль "За відзнаку в службі", медаль "За мужність і відвагу", а також дострокове військове звання.

У коментарі журналістам Симоненко не пояснив, за що конкретно отримав свої нагороди.

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Третій заступник Венедіктової Мустеца під час Революції Гідності працював на посаді прокурора Шевченківського району міста Чернівців. У суді він нібито оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану, а також рішення з вимогою відставки прем’єра Миколи Азарова та імпічменту Януковича.

Так, у постанові Чернівецького окружного адміністративного суду йдеться про те, що прокурор Шевченківського району Чернівців оскаржив два рішення Шевченківської районної ради міста: "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до президента України щодо підписання угоди про Асоціацію України з Євросоюзом" та "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Верховної Ради України щодо відставки Кабінету міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України – Азаровим М.Я. та оголошення імпічменту президенту України".

Суд задовольнив позов прокурора і скасував ці рішення на підтримку Євромайдану. У судовому рішенні не вказується прізвище прокурора Шевченківського району, однак цю посаду на той час займав Мустеца.

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора ДБР Олександр Бабіков брав участь у судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат.