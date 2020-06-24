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Заступниками Венедіктової стали правоохоронці часів Януковича: отримували медалі від "легітимного"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
1,3 т.
Заступниками Венедіктової стали прокурори часів Януковича

Заступниками Венедіктової стали прокурори часів Януковича

Двоє заступників генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Андрій Любович та Олексій Симоненко отримували нагороди від експрезидента-втікача Віктора Януковича, а третій Ігор Мустеца під час Революції Гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Про це йдеться урозслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом". Журналісти з'ясували, що у 2012 році Любовича медаллю "За працю і звитягу" у справі "Дніпропетровських терористів" Янукович нагородив на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Йдеться про серію вибухів у Дніпрі навесні 2012 року, коли Любович був головним слідчим обласної прокуратури. Янукович дав вказівку оперативно розслідувати справу – і незабаром правоохоронці затримали чотирьох осіб.

Уже у 2019 році прокуратура зняла обвинувачення із двох підозрюваних, а двоє інших отримали обвинувальні вироки і вийшли на волю з урахуванням так званого "Закону Савченко".

Любович в ОГП відповідає за розслідування "Справ Майдану".

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Симоненко в часи Януковича працював в СБУ. Його було нагороджено 2011 року званням "Заслуженого юриста України". Крім того, йому було видано низку відомчих нагород: "Хрест доблесті", медаль "За відзнаку в службі", медаль "За мужність і відвагу", а також дострокове військове звання.

У коментарі журналістам Симоненко не пояснив, за що конкретно отримав свої нагороди.

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Третій заступник Венедіктової Мустеца під час Революції Гідності працював на посаді прокурора Шевченківського району міста Чернівців. У суді він нібито оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану, а також рішення з вимогою відставки прем’єра Миколи Азарова та імпічменту Януковича.

Так, у постанові Чернівецького окружного адміністративного суду йдеться про те, що прокурор Шевченківського району Чернівців оскаржив два рішення Шевченківської районної ради міста: "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до президента України щодо підписання угоди про Асоціацію України з Євросоюзом" та "Про звернення депутатів Шевченківської районної у м. Чернівцях ради до Верховної Ради України щодо відставки Кабінету міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром України – Азаровим М.Я. та оголошення імпічменту президенту України".

Суд задовольнив позов прокурора і скасував ці рішення на підтримку Євромайдану. У судовому рішенні не вказується прізвище прокурора Шевченківського району, однак цю посаду на той час займав Мустеца.

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Скріншот програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора ДБР Олександр Бабіков брав участь у судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат.

УкраїнаОфіс генерального прокурора УкраїниІрина Венедиктова
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  1. /Політика