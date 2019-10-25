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25 жовтня • оновлено в 07:48
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Заступник Рябошапки виявився замішаний в скандалі з Трампом

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Колишній прокурор АР Крим і новоспечений заступник генпрокурора України Руслана Рябошапки Гюндуз Мамедов виявився замішаний в політичному скандалі з президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією BuzzFeed, Мамедов був посередником в спробах адвоката Руді Джуліані змусити Україну почати розслідування відносно головного конкурента Трампа Джо Байдена. При цьому саме роль Мамедова називають ключовою.

За даними видання, новий заступник генпрокурора організував як мінімум дві зустрічі, які зараз знаходяться в центрі уваги слідчих Конгресу, які ведуть розслідування імпічменту Трампа. При цьому Мамедову вдавалося залишатися в тіні скандалу і не привертати уваги.

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Однак, згідно з документами, які опинилися у ЗМІ, Мамедов був посередником для колишнього генпрокурора України Юрія Луценка та двох співробітників з Флориди адвоката Руді Джуліані – Льва Парнаса і Ігоря Фрумана – раніше заарештованих в США.

Фруман и Парнас

Фруман и Парнас

Розслідування BuzzFeed і OCCRP показало, що Парнас і Фруман були ключовими посередниками у встановленні контактів Джуліані з українськими прокурорами. Мамедов супроводжував Луценка на зустрічі з Джуліані, Парнасом і Фруманом в Нью-Йорку 25 і 26 січня відповідно до протоколів засідань, переданих комітетам Палати представників генеральним інспектором Палати представників.

Тоді Луценко пред'явив Джуліані ряд звинувачень, в яких він стверджував, що Байден, його син Хантер і співробітники посольства США в Києві, включаючи колишнього посла Марі Йованович, скоїли правопорушення. Сам Луценко визнав, що Мамедов зіграв важливу роль у зустрічі, додавши, що прокурор був там як приватна особа.

"Мамедов був одним з тих, хто передав мені запрошення Руді Джуліані зустрітися", – сказав Луценко.

Видання повідомляє, що саме до Мамедова Парнас і Фруман вперше звернулися з початковою пропозицією Луценка зустрітися з Джуліані. Потім Мамедов повідомив про це співробітникам Луценка. Як стало відомо, Мамедов знав однодумців Джуліані ще за часів перебування в Одесі. Тут Фруман створив свою бізнес-мережу в 1990-х і початку 2000-х років.

За словами Луценка, Мамедов також зіграв роль в організації ще однієї лютневої зустрічі колишнього генпрокурора і Джуліані в столиці Польщі Варшаві.

Гюндуз Мамедов виявився замішаний в скандалі з Трампом

Гюндуз Мамедов виявився замішаний в скандалі з Трампом

хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Руслан Рябошапка Дональд Трамп Юрій Луценко
Місце
США
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