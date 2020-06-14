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14 червня • оновлено в 12:29
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Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

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Кілька центральних телеканалів випустили сюжети про наслідки зливи в Дніпрі. Зокрема, журналісти повідомили, що об'єкт реконструкції на вул. Короленка в центрі Дніпра змило потоками води разом з бруківкою, деревами і лавками. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розвіяв фантазії журналістів і показав реальні наслідки негоди, передає кореспондент "Наше Місто" .

Про це заступник мера Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook.

Михайло Лисенко повідомив, що вулиця в повному порядку, а від наслідків негоди не залишилося і сліду. На кам'яних лавочках біля кафе відпочивають городяни. Висаджені платани і та сама плитка також відчуває себе прекрасно.

"Сьогодні, рівно два телеканали, які належать олігархам, опублікували сюжети про те, що вся плитка на вулиці Короленка у Дніпрі повністю змита дощем і більшість всіх, що там знаходилися померли.

На допомогу телеканалам, викладаю фото як виглядає "змита" плитка на Короленка і множинні людські жертви.

p.s. Глибокоповажні співробітники проплачених телеканалів!

Я знаю, що часи зараз важкі, і всім треба годувати сім'ї нехай навіть при цьому виливаючи тонни гівна на рідне місто. Але навіть якщо Ви цього не вмієте, то я можу підказати як правильно це зробити, оскільки Ваші помиї не їстівні.

Всім щастя ", - написав Михайло Лисенко.

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Facebook Михайла Лисенка

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Особа
Михайло Лисенко
Місце
Україна Дніпро
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