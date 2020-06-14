Заступник мера Дніпра показав реальний стан вул. Короленка після зливи

Кілька центральних телеканалів випустили сюжети про наслідки зливи в Дніпрі. Зокрема, журналісти повідомили, що об'єкт реконструкції на вул. Короленка в центрі Дніпра змило потоками води разом з бруківкою, деревами і лавками. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розвіяв фантазії журналістів і показав реальні наслідки негоди, передає кореспондент "Наше Місто" .

Про це заступник мера Дніпра написав на своїй сторінці в Facebook.

Михайло Лисенко повідомив, що вулиця в повному порядку, а від наслідків негоди не залишилося і сліду. На кам'яних лавочках біля кафе відпочивають городяни. Висаджені платани і та сама плитка також відчуває себе прекрасно.

"Сьогодні, рівно два телеканали, які належать олігархам, опублікували сюжети про те, що вся плитка на вулиці Короленка у Дніпрі повністю змита дощем і більшість всіх, що там знаходилися померли.

На допомогу телеканалам, викладаю фото як виглядає "змита" плитка на Короленка і множинні людські жертви.

p.s. Глибокоповажні співробітники проплачених телеканалів!

Я знаю, що часи зараз важкі, і всім треба годувати сім'ї нехай навіть при цьому виливаючи тонни гівна на рідне місто. Але навіть якщо Ви цього не вмієте, то я можу підказати як правильно це зробити, оскільки Ваші помиї не їстівні.

Всім щастя ", - написав Михайло Лисенко.

Facebook Михайла Лисенка

Facebook Михайла Лисенка

Facebook Михайла Лисенка

Facebook Михайла Лисенка

Facebook Михайла Лисенка

Facebook Михайла Лисенка

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