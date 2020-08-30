Заступник Кравчука в ТКГ готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР"

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що готовий зустрічатися з ватажками "Л/ДНР", якщо на те буде доручення президента або Верховної Ради.

Також зазначив, що хоче відвідати непідконтрольні владі України території Донецької та Луганської областей. Про такі плани він розповів в інтерв'ю "Стране".

"Поки не готовий (проводити переговори з керівниками невизнаних "республік". – Ред.), але якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради, за мною справа не стане", – сказав експрем'єр.

За його словами, в українській делегації в ТКГ він займається налагодженням комунікації між людьми, які живуть в ОРДЛО. До того ж 90% робочого часу в нього йде на підготовку можливої зустрічі з жителями і керівниками підконтрольної Києву частини Донбасу.

"Хочу своїми очима побачити людей, дізнатися, чим вони дихають, який бачать варіант безконфліктно розійтися в цій ситуації. Кравчук сказав, що більшість жителів Донбасу не хочуть повернутися в Україну. Я не знаю, на які дані він спирається – ще не обговорював цього з ним. Але часто наші з ним слова перекручують журналісти або в соцмережах", – пояснив Фокін.

Він зазначив, що його готовність їхати і на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів підтримують у Тристоронньої контактній групі, зокрема голова української делегації Леонід Кравчук.

"Ба більше, за наявності конкретних гарантій безпеки, він готовий поїхати зі мною на Донбас. З президентом я не зустрічався, його думка мені невідома", – додав Фокін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.