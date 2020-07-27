Заступник голови ОПУ Тимошенко влаштував розбірки зі ЗМІ: хамив і погрожував силою

Між заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком та луцьким ЗМІ трапився конфлікт через візит президента України до Волинського обласного перинатального центру.

Як говориться в сюжеті "Аверс", Тимошенко вимагав від директора телеканалу Наталії Московки, щоб журналісти покинули будівлю центру.

"На мій телефон подзвонив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він в ультимативній формі вимагав, щоб я забрала знімальну групу з приміщення Волинського обласного перинатального центру. Я говорила, що знімальна група акредитована і знаходиться там абсолютно законно, хоча на той момент вже покинула територію центру, але Кирило Тимошенко заявив, що нехай знімальна група "негайно вийде чи інакше їх виведуть під руки", – розповіла вона.

Наталія Московка

За словами Московки, Тимошенко грубіянив їй по телефону та не давав навіть вставити слово у відповідь.

"Я запропонувала Кирилу Тимошенку повернути туди знімальну групу, щоб наочно продемонструвати, як він добре ставиться до журналістів. У відповідь я почула обурення і купу хамства. А в кінці він просто кинув слухавку", – додала вона.

Московка говорила з Тимошенком по телефону

Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко виступив за створення в Україні президентського пулу ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенка висміяли за піар на будівництві доріг.