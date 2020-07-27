Заступник голови ОПУ Тимошенко влаштував розбірки зі ЗМІ: хамив і погрожував силою
Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко. LIGA.net
Між заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком та луцьким ЗМІ трапився конфлікт через візит президента України до Волинського обласного перинатального центру.
Як говориться в сюжеті "Аверс", Тимошенко вимагав від директора телеканалу Наталії Московки, щоб журналісти покинули будівлю центру.
"На мій телефон подзвонив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він в ультимативній формі вимагав, щоб я забрала знімальну групу з приміщення Волинського обласного перинатального центру. Я говорила, що знімальна група акредитована і знаходиться там абсолютно законно, хоча на той момент вже покинула територію центру, але Кирило Тимошенко заявив, що нехай знімальна група "негайно вийде чи інакше їх виведуть під руки", – розповіла вона.
Наталія Московка
За словами Московки, Тимошенко грубіянив їй по телефону та не давав навіть вставити слово у відповідь.
"Я запропонувала Кирилу Тимошенку повернути туди знімальну групу, щоб наочно продемонструвати, як він добре ставиться до журналістів. У відповідь я почула обурення і купу хамства. А в кінці він просто кинув слухавку", – додала вона.
Московка говорила з Тимошенком по телефону
Нагадаємо, що раніше Кирило Тимошенко виступив за створення в Україні президентського пулу ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенка висміяли за піар на будівництві доріг.