Заступник голови ОП запевнив, що гроші з COVID-фонду на будівництво доріг не брали

Бюджетні кошти, виділені для боротьби з COVID-19, на будівництво доріг не направляли.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він підкреслив, що гроші в COVID-фонді є.

За словами Тимошенка, на будівництво доріг пішли кошти Дорожнього фонду, кредитні гроші і гроші, які були виграні в Стокгольмському арбітражі.

"Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", – зазначив заступник голови ОП.

Він пояснив, чому гроші для боротьби з COVID-19 досі лежать на рахунках.

"Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", – сказав Тимошенко.

Він також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада направила додатково 10 млрд грн у фонд по боротьбі з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "всіх заспокоїти".

Тимошенко також назвав інформацію про витрачання коштів COVID-фонду на дороги "інсинуаціями" і підкреслив, що гроші там є.

Для продовження фінансування робіт в рамках президентського проекту "Велике будівництво" влада вирішила використовувати гроші Нацбанку. OBOZREVATEL розкрив подробиці нової схеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кошти, які виділяються з ковід-фонду на ремонт доріг – це фактично боротьба з наслідками економічної кризи, оскільки сама коронакриза – це не тільки пандемія. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.