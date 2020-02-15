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15 лютого • оновлено в 12:41
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Заступник голови Офісу Зеленського носить рюкзак за 2 тисячі євро. Фото

1.1т
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Заступника Офісу президента України Сергій Трофимов зняли з рюкзаком від люксового бренду Louis Vuitton.

З таким аксесуаром він з'явився на з'їзді партії "Слуга народу".

Заступник голови Офісу Зеленського носить рюкзак за 2 тисячі євро. Фото

Заступник голови Офісу Зеленського носить рюкзак за 2 тисячі євро. Фото
Заступник голови Офісу Зеленського носить рюкзак за 2 тисячі євро. Фото

Вартість таких рюкзаків на офіційному сайті бренду складає 1990 тисячі євро (майже 53 тисячі гривень).

На офіційному сайті рюкзак коштує 1990 євро

На офіційному сайті рюкзак коштує 1990 євро

louisvuitton.com

На офіційному сайті рюкзак коштує 1990 євро

На офіційному сайті рюкзак коштує 1990 євро

louisvuitton.com

На російському сайті Louis Vuitton він стоїть ще огрядний 170 тисяч рублів (65 тисяч гривень).

На російському сайті рюкзак коштує 170 тисяч рублі

На російському сайті рюкзак коштує 170 тисяч рублі

ru.louisvuitton.com

Раніше OBOZREVATEL публікував ексклюзивні фото з офісу президентської партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий"

Нагадаємо, що сьогодні в "Парковому" відбудеться з'їзд партії "Слуга народу", на якому політсила планує прийняти ряд деяких рішень.

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Сергій Трофімов
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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