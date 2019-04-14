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Заступник глави АП генерал-лейтенант Кондратюк, який відповідає за спецслужби, подав у відставку

1.7тЧитати матеріал російською

Стало відомо про серйозні розбіжності заступник голови АП генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка з президентом Петром Порошенко, які вилилися в рапорт про відставку.

У розпорядження редакції УНІАН потрапило заяву генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка на ім'я президента України Петра Порошенка, в якому пояснюються вимушені причини подачі в лютому цього року рапорти про відставку.

Петро Порошенко та Валерій Кондратюк

Петро Порошенко та Валерій Кондратюк

Вікіпедія

Інформацію про подану заяву генерал-лейтенанта Кондратюка кореспонденту УНІАН підтвердив глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.

"Останні дії президента говорять про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни. Він також вважає, що тільки він особисто забезпечив дипломатичну підтримку. Це далеко не так. Це образливо чути не тільки для мене, але і для тисяч військових, які зберігають мир , а також для десятків і сотень дипломатів, які служать на благо України", - йдеться в коментарі УНІАН генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка.

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За оцінками Кондратюка успіх подальшого протистояння України з Росією багато в чому вже залежить, чи не стільки від особистого досвіду майбутнього президента, скільки від його чесності і щирого бажання продовжити цю боротьбу за незалежність і готовність проводити необхідні важливі реформи.

"Ключовим фактором успіху президента в сьогоднішній ситуації повинні стати його кадрова політика в призначенні професіоналів і його довіру в делегуванні їм повноважень", — додав він.

"Один в полі не воїн, навіть якщо він президент" — сказав Кондратюк.

Заступник глави АП Кондратюк подав у відставку

УНІАН

Заступник глави АП Кондратюк подав у відставку

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL президент України Петро Порошенко записав нове відеозвернення до кандидата в президенти Володимиру Зеленському.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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