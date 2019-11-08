Застава в 100 млн: скандальний Дубневич вийшов з СІЗО

Народний депутат групи "За життя" Ярослав Дубневич вийшов з СІЗО під заставу в 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Грати з посиланням на його адвоката Олександра Тананакіна. Уся сума була внесена ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Раніше суддя-спікер палати Інна Калугіна повідомила про те, що Дубневича найближчим часом випустять зі слідчого ізолятора.

Ярослав Дубневич

Відзначимо, що 7 листопада, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляційну скаргу адвоката Дубневича і залишив його під вартою до 31 грудня. Депутат був заарештований прямо в будівлі суду.

Як відомо, депутату інкримінують лобіювання виділення грошей з бюджету "Укрзалізниці" на закупівлю товарів у підконтрольних собі підприємствах. Сума збитків оцінюється в 93 мільйони грн.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Дубневича 31 жовтня. При цьому 29 жовтня до його брата, колишньому нардепу Богдану Дубневичу також прийшла з обшуком САП.

Раніше "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми братів Дубневичів.

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