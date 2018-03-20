Засновник Telegram: Ключі шифрування месенджера ФСБ не віддамо

Telegram "відстоюватиме свободу і право на особисте життя", наголосив Павло Дуров. Верховний суд Росії відхилив позов месенджера до Федеральної служби безпеки РФ.Засновник Telegram Павло Дуров не передаватиме Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ ключі для розшифровки листування користувачів месенджера. Про це він написав у вівторок, 20 березня, у своєму Twitter.

"Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані користувачів, не матимуть результату. Telegram відстоюватиме свободу і право на особисте життя", - наголосив Дуров.

Заява Дурова пов'язана з рішенням Верховного суду РФ від 20 березня. Судді відмовились скасовувати постанову ФСБ, за якою месенджер повинен розкрити ключі для дешифрування шести телефонних номерів. Міщанський суд Москви у жовтні 2017 року оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів.

Після вердикту найвищого судового органу РФ Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації". У месенджера є 15 днів на передачу необхідної інформації ФСБ. Після закінчення цього терміну при невиконанні вимог відомство може звернутися до суду для блокування Telegram.

33-річний Павло Дуров, який є одним з розробників соцмережі "ВКонтакте", залишив Росію у 2014 році. За оцінкою Forbes, його статки оцінюються у 1,7 мільярда доларів США.