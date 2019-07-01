"Засипали борошном та знущалися!" На Донбасі напали на кандидата в Раду

У Краматорську обсипали борошном кандидата в народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Анастасію Петренко.

Як повідомила в Instagram сама Петренко, інцидент стався на виборчому окрузі №45 в Авдіївці біля будівлі суду, де розглядалася апеляція щодо законності передвиборчої реклами кандидата від "Опозиційною платформи – За життя" по округу № 47 (Слов'янськ) Юрія Солода зі слоганом "Відновимо відносини з Росією – повернемо світ на Донбас".

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"Сьогодні (30 червня – Ред.) радикали спробували принизити мене - кандидата в народні депутати від "Опозиційною платформи - За життя" по округу 45 обсипали борошном, знущалися і намагалися всіляко зганьбити!" – написала Петренко в мережі.

Кандидат повідомила, що після нападу подала заяву в поліцію

Анастасія Петренко Instagram

Анастасія Петренко Instagram

Анастасія Петренко Instagram

Анастасія Петренко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на позачергових виборах до Верховної Ради на 43-х мажоритарних округах зареєстровані 66 кандидатів-однофамільців.

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