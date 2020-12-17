Вчора відбулося чергове засідання ТКГ по Донбасу. Не просто там якісь переговори в форматі робочої групи, а на рівні глав делегацій. Ніяких серйозних рішень, як ми вже звикли, не було. Українська делегація пішла на чергові поступки в деталях.

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Для открытия КПВВ "Счастье" в серой зоне наши сделали участок для разворота автобусов с оккупированных территорий. Теперь ждем, что Кремль и его марионетки снизойдут и милостиво позволят открыть КПВВ. Они назовут это шагом навстречу. Вот только совершенно непонятно, почему Украина заинтересована в открытии КПВВ настолько, что Кремль может это использовать в качестве рычага давления? Что мы выигрываем от этих своих уступок? Состояние оккупированного региона и его содержание по всем международным нормам это проблема оккупанта. Пусть у Москвы голова болит.

По обмену пленными подвижек нет. Формально РФ выдвигает нелепые требования по юридическому очищению с точки зрения украинского правосудия тех боевиков, которых мы отдали на прошлом обмене. Что юридически практически невыполнимо. Да и зачем тем, кто воевал против Украины, украинское законное прощение?

Собрались переехать из недореспублик сюда, найти работу и получить статус переселенца? Нет, извините, вы свой путь выбрали. ОРДЛО и бескрайние просторы Сибири - среда обитания, которую вы выбрали сами. Для Украины вы останетесь преступниками. Хотя, думаю, что никому там формальное очищение не нужно. Это Кремль под искусственными предлогами тормозит обмен, потому что нужно им не возвращение одичалых в "степь донецкую", а политические уступки Украины. Амнистия для всех боевиков, особый статус Донбасса, инородная милиция и прочие условия для создания извращенного российского анклава в составе Украины и за счет украинского бюджета. Все остальное - имитация. Протяженностью в шесть лет. Попытка ликвидировать украинскую независимость политическими методами, после провала вооруженного плана создания "Новороссии". Переговоры в этом направлении давно в тупике, заносите уже план "Б", если он у вас есть.