"Слуги народу" провели засідання фракції зі Шмигалем, Марченком і Ляшком: що обговорили

У середу, 2 грудня, фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому політики обговорили підтримку бізнеса на карантині, вакцинацію проти COVID-19, держбюджет-2021 та інше.

Про результати на брифінгові відзвітував голова партії Олександр Корнієнко, а також глава комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими моментами:

Компенсації за час локдауну

Франція "слуг" сподівається, що запропоновані президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про підтримку підприємців (№4429, 4430 та 4431) будуть схвалені на цьому тижні й прийняті на засіданні 4 грудня.

"Я сподіваюся, що в п'ятницю ми ухвалимо три президентських закони. Вже призначені комітети щодо них. І на кінець тижня вийдемо з тим, щоб ми всі закони прийняли. Вони будуть швидко ухвалені, щоб на наступному тижні ця допомога вже діяла", – сказав Корнієнко.

Питання можливого введення локдауну в Україні не обговорювалося, оскільки це прерогатива Кабінету міністрів.

"Депутати будуть учасниками та користувачами локдауну, який введе уряд", – зазначив глава партії.

Бюджет України на 2021 рік

Як сказав Гетманцев, консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на наступний рік ще продовжать, "але так чи інакше там якихось істотних змін не буде".

"Ми, безумовно, повинні прийняти бюджет якомога швидше, щоб ми могли дати поштовх для бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому я думаю, що це має статися наступного [пленарного] тижня.

Не буде бюджетної ночі, саме тому і проводяться такі засідання фракції, щоб всі питання з'ясувати зараз", – зазначив Гетманцев.

За його словами, наявний проєкт бюджету "реальний, приземлений, який відповідає кризовому стану в Україні та світі".

"У нас усіх багато запитань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансової світі, а не жити ілюзіями", – заявив народний депутат.

Обговорення бюджету велося за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра фінансів Сергія Марченка.

"Обговорювали в декількох розрізах, в основному це були питання від депутатів, що представляють мажоритарні округи, пов'язані з фінансуванням програм соціально-економічного розвитку, освітньої субвенції, медициною і так далі", – уточнив Корнієнко.

Вакцинація проти коронавірусу

Корнієнко не виключив, що Верховна Рада України для подальших консультацій може відкласти розгляд законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" (щодо особливостей вакцинації).

Як розповів політик, цей документ на засіданні "Слуги народу" представляв головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Перезавантаження СБУ та кадрові питання

Журналісти запитали Корнієнка, чи обговорювала депутатська фракція можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Ні, кадрові рішення не обговорювали", – відповів "слуга".

Глава партії розповів, що на засіданні були розглянуті законопроєкти про перезавантаження Служби безпеки України та про Бюро економічної безпеки.

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