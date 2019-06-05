Засідання Контактної групи по Донбасу: Зеленський різко поміняв своє рішення по генералу

Президент України Володимир Зеленскій прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську поки не актуальна.
Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента на сторінці в Facebook, відзначивши, що були проведені додаткові консультації.
"Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня в підгрупі з безпеки буде представлений заступником командувача Операції Об'єднаних сил генерал-майором Богданом Бондарем", - йдеться в повідомленні.
Володимир Зеленскій
прес-служба АП
При цьому Хомчак й надалі братиме участь в консультаціях з підготовки позиції української делегації в ТКГ.
Як повідомляв BOZREVATEL, Зеленський 4 червня на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом повідомив, що у зустрічі контактної групи в Мінську візьме участь новий начальник Генштабу Руслан Хомчак.
За його словами, будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.
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