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Засідання Контактної групи по Донбасу: Зеленський різко поміняв своє рішення по генералу

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Президент України Володимир Зеленскій прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську поки не актуальна.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента на сторінці в Facebook, відзначивши, що були проведені додаткові консультації.

"Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня в підгрупі з безпеки буде представлений заступником командувача Операції Об'єднаних сил генерал-майором Богданом Бондарем", - йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленскій

Володимир Зеленскій

прес-служба АП

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При цьому Хомчак й надалі братиме участь в консультаціях з підготовки позиції української делегації в ТКГ.

Як повідомляв BOZREVATEL, Зеленський 4 червня на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом повідомив, що у зустрічі контактної групи в Мінську візьме участь новий начальник Генштабу Руслан Хомчак.

За його словами, будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Хомчак
Місце
Україна
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