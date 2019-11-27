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29 листопада • оновлено в 11:54
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"Зашкварів багато!" Мендель розповіла про скандальних "слуг" Зеленського

4.1т
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Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розкрила секрет про те, чому в президентській партії "Слуга народу" останнім часом трапляється так багато скандалів.

А також зізналася у тому, що сам глава держави думає про своїх "зашкварних слуг". Про це вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Багато скандалів у "Слуги народу" тому, що це колосальна монобольшість. А також тому, що це різні люди й ідеї демократії. Ми дали можливість одним пройти, іншим – проголосувати. Ну, думаю, пройшло декілька місяців – пора вже і "зашкварам" з'являтися", – вважає Мендель.

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Мендель розповіла про скандальних "слуг" Зеленського

Мендель розповіла про скандальних "слуг" Зеленського

Водночас вона додала, що навіть коли вся Україна говорить про такі "зашкварні" історії депутатів партії "Слуга народу", рейтинг президента, який її представляє – не падає або навіть навпаки зростає.

А також зазначила, що Зеленський насправді реагує на скандали. Адже і в Очакові він сказав, що буде "очищатися від всіх людей, причетних до криміналу".

"Ось в історії з тією людиною, яку звинуватили ("слуга"-ґвалтівник Роман Іванісов. – Ред.) – інформацію треба перевірити. Давайте подивимося. Двох уже прибрали з фракції..." – підсумувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський є для неї особистим прикладом – і не тільки як роботодавець. А також розповіла про його відмінні риси.

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Автор
Марта Рок
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Тег
Серіал Слуга Народу
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"Двух уже убрали..". Убрали несогласных в назидание всем остальным. Не коррупционеров, не решал.. Противно..
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мандель- сама сплошной зашквар.
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