"Зашкварів багато!" Мендель розповіла про скандальних "слуг" Зеленського

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розкрила секрет про те, чому в президентській партії "Слуга народу" останнім часом трапляється так багато скандалів.

А також зізналася у тому, що сам глава держави думає про своїх "зашкварних слуг". Про це вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Багато скандалів у "Слуги народу" тому, що це колосальна монобольшість. А також тому, що це різні люди й ідеї демократії. Ми дали можливість одним пройти, іншим – проголосувати. Ну, думаю, пройшло декілька місяців – пора вже і "зашкварам" з'являтися", – вважає Мендель.

Мендель розповіла про скандальних "слуг" Зеленського

Водночас вона додала, що навіть коли вся Україна говорить про такі "зашкварні" історії депутатів партії "Слуга народу", рейтинг президента, який її представляє – не падає або навіть навпаки зростає.

А також зазначила, що Зеленський насправді реагує на скандали. Адже і в Очакові він сказав, що буде "очищатися від всіх людей, причетних до криміналу".

"Ось в історії з тією людиною, яку звинуватили ("слуга"-ґвалтівник Роман Іванісов. – Ред.) – інформацію треба перевірити. Давайте подивимося. Двох уже прибрали з фракції..." – підсумувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський є для неї особистим прикладом – і не тільки як роботодавець. А також розповіла про його відмінні риси.

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